Slovenskí mladíci šokovali futbalovú veľmoc. V prípravnom zápase jednoznačne vyhrali

Jaroslav Kentoš, tréner SR 21: "Bol to veľmi náročný zápas z hľadiska fyzických síl. Z našich skúseností sme vedeli, že proti Španielsku budeme hrať veľkú časť zápasu v defenzíve a preto sme museli byť v tejto fáze hry precízni. Hlavne prvý polčas spĺňal veľmi dobré kritéria, pričom sme si vypracovali aj v ofenzíve zaujímavé šance. V druhom polčase súper prestriedal celú jedenástku, zatlačil nás hlbšie do bloku a bolo cítiť, že mali navrch aj pokiaľ ide o fyzické sily. Sme preto radi, že sa nám podarilo streliť druhý gól a doviesť tento zápas do víťazného konca. Mrzia nás však dve zranenia Sebastiána Nebylu a Nicolasa Šikulu, ktorých sme museli striedať.“