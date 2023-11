Futbalové osobnosti reagujú na postup Slovenska. Čo povedali Barmoš či Karhan?

Čapkovič patrí spolu so svojím bratom a dvojčaťom Jozefom k najznámejším hráčom v histórii slovenského futbalu. V belasom drese oslavovali v roku 1969 triumf v PVP, keď Slovan zdolal v bazilejskom finále Barcelonu 3:2.

BRATISLAVA. Bývalý slovenský futbalista a víťaz Pohára víťazov pohárov (PVP) Ján Čapkovič vidí za postupom národného tímu na ME 2024 silu kolektívu.

Ján sa v tomto stretnutí navyše postaral aj o víťazný gól. Obaja bratia získali so Slovanom tri tituly majstra Československa a dvakrát triumfovali v Československom pohári.

Nie je to ľahká éra pre slovenský futbal, ukázalo sa však, že sa už formuje kolektív. Som veľmi rád, že sa to podarilo a gratulujem," zhodnotil Barmoš pre TASR.

"Ja si myslím, že tá partia je dobrá, vyzerá to tak, že spolu držia. V kolektívnej hre je kolektív najdôležitejší. Chlapci zabojovali jeden za druhého, nabehali sa.

Zároveň si uvedomuje, že úroveň na záverečnom turnaji je už oveľa vyššia.

"Musíme posunúť výkonnostný level trocha vyššie, bez toho nemôžeme počítať s tým, že by sme tam boli úspešní. Myslím si, že keď mužstvo udrží tie lepšie momenty, sme schopní byť vyrovnaným súperom pre každého.

Možno by mohli vyniknúť individuality ako Lukáš Haraslín proti Islandu. Nezaškodilo by, keby bol počet výrazných osobností, aj smerom do ofenzívy, väčší," povedal niekdajší obranca k zápasu, v ktorom sa blysol dvoma gólmi vrátane víťazného spomínaný Haraslín.

Postup je zaslúžený, povedal Karhan

Slovensko bolo počas kvalifikačného žrebu v piatom výkonnostnom koši, nižšie bol len futbalový "trpaslík" Lichtenštajnsko.

V úvodných dvoch zápasoch však nazbieralo štyri body za remízu s Luxemburskom (0:0) a v prekvapilo najmä proti Bosne a Hercegovine, ktorú zdolalo 2:0.

Na kvalitný výkon Slovákov a výkonnostný prepad balkánskeho súpera počas celej kvalifikácie poukázal bývalý reprezentant Miroslav Karhan.

"Postup je samozrejme super pre chalanov aj pre celý náš futbal. Myslím si, že postúpili zaslúžene, čakal som určite viac od Bosny a Hercegoviny, ale tá je nakoniec veľké sklamanie skupiny. Za suverénnym Portugalskom sme si ten postup ustrážili," uviedol Karhan, ktorý prispel k postupu Slovenska na MS 2010 v JAR.