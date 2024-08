Weiss sa teší na atmosféru, aká nie je ani v Barcelone. Jeho syn už svoj plán nezmení

BRATISLAVA. Vladimír Weiss st. to označil za zázrak. Slovan Bratislava si prvýkrát zahrá hlavnú časť Ligy majstrov, kde bude čeliť svetovým gigantom.

Pre Slovan to budú zápasy za odmenu. Za dobre odvedenú prácu, ktorá vyvrcholila nezabudnuteľným zápasom proti dánskemu FC Midtjylland.

Po 11 rokoch bude môcť k svojim ôsmim štartom pridať ďalších osem, keďže Slovan čaká po zmene formátu Ligy majstrov väčšia porcia zápasov.

"Ešte si možno ani neuvedomujeme, čo sme dosiahli. Neskutočne to do seba zapadá. Keď hráme so srdcom, môžeme potrápiť hocikoho.

Dáme do toho, ako vždy, všetko s cieľom získať body a potešiť ľudí, ktorí nám prajú a toto všetko si zaslúžia. Možno trošku škoda, že nemáme Spartu Praha, ktorú sme si veľmi priali aj pre fanúšikom," uviedol.