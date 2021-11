Slováci hrajú v Európe kľúčové zápasy o postup. Hancko je pripravený na všetko

Priamu miestenku do osemfinále už má istú víťaz skupiny Olympique Lyon, ten narazí v play off na jeden z tímov Ligy majstrov, ktorý skončí vo svojej skupine na tretej priečke.

"Musíme si to rozobrať. Keď k zápasu s Rangers pristúpime rovnako, dopadne to ešte horšie. Ak si myslíme, že to tam uhráme nejakým kombinačným futbalom, tak to rozhodne nie," uviedol pre české médiá kouč Vrba.

Podobný výsledok by bol pre mužstvo trénera Pavla Vrbu vykúpením. Do Škótska totiž necestuje v ideálnej nálade, cez víkend v domácej lige podľahlo Slovácku 0:4.

Remíza viac vyhovuje Sparte, v tom prípade by mala lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov s Rangers a pri rovnosti bodov by skončila pred nimi.

Zdolaný z Glasgowa bude hrať v decembrovom kole o tretiu priečku, ktorá zaručuje účasť v jarnej časti Európskej konferenčnej ligy (EKL).

"Vieme, ako máme rozohranú skupinu, že prípadné víťazstvo by nám pomohlo do jarnej časti. Jednoznačne chceme teda hrať aktívne, úplne zabudnúť na nedeľný zápas a ukázať, že to bol iba taký jednorazový omyl. Budeme musieť byť kompaktní, bojovať a nechať tam všetko. Potom to môžeme zvládnuť," myslí si slovenský obranca Dávid Hancko.

Podľa neho môže prehra so Slováckom zafungovať ako facka: "Verím, že každý jeden z nás to uchopí správne a kopne nás to do zadku. Každý musí začať od seba."