Chýbal zlomok šťastia, no Slavia cíti aj krivdu: Rozhodca ovplyvnil zápas

Od tej chvíle začala veľká snaha za postupovou bodkou, alebo dostať zápas aspoň do predĺženia. To mohol po výbornej individuálnej akcii zaistiť Zafeiris, ale na konci riadneho hracieho času už druhýkrát v zápase trafil len brvno.

"Mrzí ma to, hlavne ten nadstavený čas, pretože pridal dokopy len sedem minút, aj keď tam bolo množstvo skúmaní a zdržiavania," krútil hlavou tréner Jindřich Trpišovský v pozápasovom rozhovore.

Kritike sa arbiter nevyhol ani pri slovách kapitána Jana Bořila: "Rozhodca to nezvládol, od začiatku zdržiavali a on to nechával tak. A keď na konci ukazoval ďalšie nadstavenia, tak to vo výsledku ukončil ešte skôr, ako mal. Bol to krásny zápas a rozhodca ho bohužiaľ ovplyvnil."

Slavia si tak zahrá Európsku ligu, ktorú mala istú už pred touto sezónou. "Ukázali sme, že na to máme. Ukázali sme silu, odvahu, srdce. Trápia nás výstavné šance, ktoré sme nedali v závere. Tie keby sme premenili, postúpime," citoval Bořila portál idnes.cz.