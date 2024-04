Hostia majú nevšednú motiváciu. V piatej lige sa chystá veľký šláger roka

„Prežívame mimoriadne úspešné obdobie, čo si všetci užívame. Dôležité je, že z nášho futbalu majú radosť fanúšikovia. Robíme to pre nich,“ pre Sportnet povedal tréner TJ Partizán Osrblie Blažej Špano.

Osrblie skončilo za prvým Breznom len o dva body a nakoniec postúpilo do piatej ligy. V premiérovej sezóne v kraji tak okamžite zaznamenalo postup do vyššej súťaže.

Do šiestej ligy nastupoval malý klub skromne. V premiérovej sezóne pod hlavičkou SsFZ však patrila obec, ktorú preslávilo stredisko slovenského biatlonu, medzi najlepších.

OSRBLIE, TOMÁŠOVCE. Dlhé roky hrali iba okresnú súťaž. V sezóne 2021/22 však prišiel zlom a TJ Partizán Osrblie postúpil do kraja.

„Vďačíme za to tímovej práci a faktu, že sa nám vyhýbajú zranenia. Tiež je dôležité, že sme mali kvalitnú zimnú prípravu,“ tvrdí Špano.

„Bude to špecifické stretnutie, ale neberieme ho extra výnimočne. Ideme od zápasu k zápasu a každý chceme vyhrať. I keď je pravda, že hráči sa na šláger tešia,“ prezradil.

V Osrblí je špecifické ihrisko s menšími rozmermi. Zápasy tak prinášajú veľa osobných súbojov, na čo nie sú všetci hráči hostí zvyknutí.

„Nebral by som to ako našu výhodu. Niektoré tímy u nás zaparkujú autobus a len ťažko sa vieme presadiť cez ich organizovanú obranu. Snáď to teraz bude inak,“ praje si.

Ak by Osrblie skončilo po sezóne na prvom mieste, uvažovalo by o vyššej súťaži.

„Ja osobne by som si zahral kvalitnejšiu ligu. Je to však ešte veľmi ďaleko…,“ dodal Špano.