Pozývame Slovan do našej dediny, reaguje na Weissove slová manažér Tešedíkova

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava dosiahli v stredu večer v 2. kole kvalifikácie Ligy majstrov veľký úspech. Na pôde maďarského majstra Ferencvárosu Budapešť zvíťazili 2:1. Stalo sa to nepochybne aj preto, lebo hráči belasých si uvedomovali dôležitosť stretnutia. „Hráčom som prízvukoval, že hráme v Lige majstrov proti Ferencvárosu, nie proti Tešedíkovu,“ povedal na tlačovej konferencii tréner Vladimír Weiss. Jeho výrok, pochopiteľne, vyvolal v dedine na juhozápade Slovenska ohlas.

Rýchlo poslal mail

„Ráno mi preposlal Weissovo vyjadrenie môj dobrý kamarát. Slová trénera Slovana vyvolali veľký ohlas aj u hráčov. Asi to myslel aj trochu ironicky, ale bolo to aj vtipné,“ uviedol pre Sportnet Július Zilizi, manažér klubu ŠK Tešedíkovo. Ani chvíľu nezaváhal a napísal email na adresu info@skslovan.com. „Pozval som belasých do našej obce. Veľmi radi ich u nás privítame a pripravíme pohostenie. Zatiaľ som odpoveď nedostal, ale deň po náročnom zápase a týždeň pred odvetou asi majú v klube iné starosti a nečítajú maily,“ dodal Zilizi. Futbal v Tešedíkove má v tomto roku jubileum, miestny klub založili pred sto rokmi. Ešte nie je jasné, či v obci usporiadajú veľkolepé oslavy, no ak by Slovan pozvanie prijal, nebolo by nad čím uvažovať. „Bol by to skvelý zážitok. Podľa mojich informácií raz hralo Tešedíkovo priateľské stretnutie s DAC, ale pokiaľ viem, naše mužstvo sa s belasými nikdy nestretlo,“ doplnil Zilizi.

Tri postupy za tri roky Tešedíkovo je obec s 3700 obyvateľmi v okrese Šaľa. Momentálne hrá najnižšiu súťaž, siedmu (po reorganizácii ôsmu) ligu. V „medziskupine“ Galanta + Šaľa obsadilo v uplynulej sezóne piate miesto. História klubu si však pamätá aj oveľa krajšie časy. „Už za socializmu sme hrali aj štvrtú najvyššiu súťaž,“ spomínal dlhoročný športový novinár denníka Új Szó a hrdý Tešedíkovčan Zoltán Szabó. Klub sa neskôr stal béčkom Šale a keď spolupráca skončila, pre nevýhodnú dohodu musel začínať odznova. Za tri roky však postúpil trikrát, až do IV. ligy. „Trénoval u nás aj Miloš Lintner, otec hokejistu Richarda Lintnera. Neskôr sa stal trénerom už nebohý Tibor Meszlényi. V ročníku 2005/2006 sme vyhrali piatu ligu s veľkým náskokom a dali sme celkovo 106 gólov,“ doplnil Zoltán Szabó.

Komárnu uštedrili debakel Boli to časy, keď sa trojgólový náskok fanúšikom málil. „Ak sme vyhrali iba 3:0, pískali. Komárno sme zdolali 9:0. Chceli zísť z ihriska, ale ak by sa zápas nedohral, vyhrali by sme iba 3:0 kontumačne. Sľúbili sme Komárňanom, že ďalší gól už nedáme, navyše ich po zápase pozývame na večeru,“ pripomenul nevšednú historku skúsený novinár.