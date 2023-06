Zvolen dokázal veľkú vec. Kde by v prípade triumfu hral?

„Prvý gól bol nesmierne dôležitý. Ovplyvnil priebeh hry, pretože sme potom hrali viac zo zabezpečenej defenzívy. Vyrážali sme do brejkov, ktoré sme však nepremenili. A súper trestal,“ opisoval priebeh šlágra.

„Po druhom góle sme bránili výsledok, s čím som nebol úplne spokojný. Hrali sme však umne, pretože sme súpera do vážnejších šancí nepustili,“ opisoval lodivod Zvolena.

V 53. minúte sa Zvolen opäť po štandardnej situácii dostal po druhý raz do vedenia. Presadil sa Matej Starší – 2:1.

„Hostia vyrovnali po peknej akcii. Z našej strany to bola veľká chyba, aké by sa nemali stávať,“ uviedol Tóth, ktorý cez polčas zmenil rozostavenie hráčov. Chcel, aby boli jeho zverenci viac na lopte.

V 40. minúte Makov vyrovnal, keď sa presadil Michal Jakubec. Do kabín sa tak išlo za stavu 1:1.

Taktický boj Zvolena

Po jednej z akcií Makova sa triaslo brvno. Zvolen však tesné víťazstvo uhájil.

„Z našej strany to bol taktický boj, ktorý sme zvládli na jednotku. Nebol to najkrajší futbal, ale na to sa nehrá. Najdôležitejšie sú tri body,“ tvrdí.

Šláger štvrtej ligy si prišlo pozrieť 578 divákov, čo je rekord Zvolena v tejto sezóne.

„Konečne sa hráči mohli cítiť ako na futbalovom zápase. Keď príde päťdesiat ľudí, je to bieda. Teraz mali chalani vytvorenú skvelú atmosféru. Nebolo ich preto náročné motivovať. Ukázalo sa to na konci, pretože mnohí museli nútene striedať pre kŕče,“ prezradil Tóth.