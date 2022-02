Viktoria Plzeň? Je to pre mňa nový vesmír, priznáva Matej Trusa

Jednoznačne. Je to pre mňa obrovská príležitosť. Do reprezentácie sa však dostanem iba v prípade, že budem hrať a podávať dobré výkony v Plzni. Takže môj prvotný cieľ je presadiť sa v klube. A čo má prísť potom príde.

V Plzni hrali slovenskí reprezentanti ako Marek Bakoš či Patrik Hrošovský. Vnímate to ako šancu dostať sa do tímu Slovenska?

Všetko je na úplne inej úrovni ako na Slovensku. Pre mňa je to nový vesmír. Veci sú na špičkovej úrovni, preto si to v Plzni nesmierne užívam.

Je to super. Každý futbalista o tom sníva. Futbal robím preto, aby som hral o prvé miesta. Je to pre mňa veľká výzva a teším sa na ňu. Verím, že v Česku vyhrám majstrovský titul.

V Michalovciach ste hrali o nižšie priečky, no zrazu ste sa ocitli v boji o titul. Ako to vnímate?

V roku 2019 ste si zlomili nohu a vaša kariéra bola ohrozená. Povedali by ste vtedy, že prestúpite do špičkového českého klubu?

Nevedel som si to predstaviť. Veľmi si to preto vážim a som za to vďačný.

Rok po dvojitej zlomenine pravého predkolenia ste futbal vôbec nehrali. Ako ste to prežívali?

Smutne, bolo to najtemnejšie obdobie mojej kariéry. Náročné to bolo hlavne po psychickej stránke. Snažil som sa myslieť pozitívne, ale nie vždy to išlo. Hovoril som si, že je to akási skúška. Aby som bol silnejší.

Prekonať zranenie sa mi podarilo vďaka dobrým ľudom a odborníkom, ktorým som za to vďačný.