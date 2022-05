Brankára hostí napadol počas osláv fanúšik City, klub sa ospravedlnil

Vedenie majstra vydalo ešte v nedeľu stanovisko, v ktorom útok na Olsena odsúdilo. "Manchester City by sa rád ospravedlnil brankárovi Aston Villy Robinovi Olsenovi, ktorý bol napadnutý po záverečnom hvizde, keď fanúšikovia vnikli na hraciu plochu.

Klub spustil okamžité vyšetrovanie, po identifikácii dostane páchateľ zodpovedný za tento útok zákaz vstupu na štadión," citovala z klubového vyhlásenia agentúra AP.

Nebol to prvý incident počas záverečných osláv na anglických trávnikoch. Už po dohrávke 33. kola sa dostal tréner Patrick Vieira z Crystal Palace do fyzického konfliktu s fanúšikom domáceho Evertonu. Ten ho provokoval počas odchodu do kabín, Vieira priaznivca kopol.

Fanúšik Nottinghamu dostal trest na 24 týždňov odňatia slobody po útoku na hráča Sheffieldu United Billyho Sharpa po semifinále play off o postup do Premier League.

Konflikty fanúšikov s hráčmi zaznamenali aj počas barážových duelov štvrtej ligy Northampton - Mansfield a Port Vale - Swindon.

Na nedeľný incident zareagovala aj Anglická futbalová asociácia (FA). "Sme veľmi znepokojení sériou fanúšikovských invázií, ktoré poznačili záver sezóny," uviedla FA vo svojom stanovisku.