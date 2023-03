Na Slovensku bol vychádzajúcou hviezdou, ale prišlo zranenie. V Maďarsku používa balkánčinu

„S futbalom som začal v Bardejove, v 3. ročníku na základnej škole. V Partizáne som prešiel všetkými kategóriami, od prípravky až po prvoligový starší dorast. Keď som mal 18 rokov, prišla ponuka zo Senice. Najprv som váhal, následne som sa však rozhodol, že to vyskúšam,“ hovorí o svojich futbalových začiatkoch.

„Po roku strávenom v doraste sa jeho vtedajší tréner Libor Fašiang stal asistentom Stanislava Grigu v A-mužstve a Pillára zobral so sebou.

„Dostal som sa do základnej zostavy a pravidelne som hrával. V lige sme bojovali o popredné priečky. Na základe mojich výkonov som bol nominovaný do reprezentácie do 21 rokov. Odohral som deväť zápasov, v jednom som bol kapitánom mužstva,“ zaspomínal si.

Po ťažkom zranení sa vrátil

O ponuky na prestup do klubov doma i v zahraničí nemal Róbert Pillár núdzu.

Senica sa však rozhodla, že svoju vychádzajúcu hviezdu ešte nepredá a počká až stúpne jeho hodnota.