Zavolal mu Weiss, neváhal ani sekundu. Mak chce Slovanu vrátiť to, čo mu dal v mladosti

Účastník majstrovstiev Európy v rokoch 2016 a 2021 nie je súčasťou kádra slovenskej reprezentácie pre ME 2024, dôvodom sú komunikačné nezhody s trénerom národného tímu Francescom Calzonom.

"Keď mi zavolali zo Slovana a ozval sa mi tréner Weiss s tým, že by ma chcel vo svojom tíme, bolo rozhodnuté,“ povedal Mak, ktorý strávil uplynulé dve sezóny v austrálskom tíme FC Sydney.

Tridsaťtriročný krídelník sa v pondelok po takmer dvadsiatich rokoch vrátil do materského klubu.

BRATISLAVA. Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak po podpise zmluvy na dva roky so Slovanom Bratislava priznal, že po odchode z Austrálie pri výbere svojho nového klubu neváhal ani na sekundu.

"Dobre sa poznám aj so Savvidisom. Hral som s ním dva roky v Grécku za PAOK. S ďalšími chalanmi sa veľmi dobre poznáme z reprezentácie. Na klubovej úrovni to bude určite iné, pretože sa budeme stretávať každý deň. S každým v kabíne sa rád zvítam a verím, že aj oni mňa dobre prijmú medzi seba,“ povedal bratislavský rodák.

Chuť si však plánuje napraviť v nasledujúcej sezóne, do ktorej vstúpi po boku viacerých bývalých spoluhráčov a kamarátov Vladimíra Weissa mladšieho a Juraja Kucku.

Ofenzívne ladený futbalista s bohatými reprezentačnými skúsenosťami (81 štartov v národnom tíme, pozn.) a legionárskymi zastávkami v Anglicku, Nemecku, Grécku, Rusku, Turecku, Maďarsku aj Austrálii priznal, že má radosť z návratu na miesto, kde robil prvé futbalové kroky.

"Vždy som hovoril, že chcem, aby tento deň raz nastal. A teraz je to tu. Slovan bol a je moja srdcovka, túžil som si zahrať na novom Tehelnom poli.

Chcel by som klubu vrátiť to, čo mi v mladosti dal. Chcem mu pomôcť k titulu v lige i úspechu v Európe. Teraz už zostáva vrhnúť sa do práce a dobre sa pripraviť na sezónu,“ skonštatoval 33-ročný Mak.