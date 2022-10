Najvyššia výhra v okrese? Šúrovce rozmetali súpera, potiahli ich mladíci

„Do zápasu sme nastúpili s výrazne omladeným kádrom, konečne mohli hrať dvaja šikovní, dlhodobo zranení hráči. V zálohe to bol Michal Šabík (ročník 2003) a v útoku Peter Chatrnúch (ročník 2003),“ tešil sa prezident OŠK Šúrovce Štefan Brečka.

„Naša hra bola oproti predchádzajúcim zápasom oveľa rýchlejšia a kombinačnejšia. Mladí hráči nešetrili krokmi, súper nestíhal a po polhodine zápasu to jednoducho vzdal,“ dodal.

Po polčase bol stav 1:6. Druhé dejstvo skončilo ešte hrozivejším skóre pre domácich 0:11.

„Družstvo z Dolných Lovčíc je v rozklade, netrénuje a do zápasu nastúpilo presne s jedenástimi hráčmi, bez náhradníkov. Môj osobný predpoklad je, že sezónu nedokončia.

Toto družstvo dosť trpí tým, že v susedných Brestovanoch opäť postavili v mužskej kategórii A tím aj B tím. Ak by Brestovany béčko neprihlásili, väčšina hráčov z béčka by pravdepodobne hrávala za Lovčice. Čiže je to otázka pre obe dediny - načo živiť tri družstvá mužov, ktoré okupujú vo svojich súťažiach spodnú polovicu tabuľky,“ povedal Brečka.