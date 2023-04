Hrdina Realu tancuje s loptou ako Ronaldinho. Súperi z neho majú nepekné sny

Pre Madrid to bol doslova pohodlný večer. Ich súper si síce vytvoril zopár šancí, ale duel Ligy majstrov mali domáci po väčšinu času pod kontrolou.

Stredopoliar Londýnčanov nastúpil do svojho piateho súťažného zápasu v tomto ročníku. Zároveň odohral stretnutie pod štvrtým trénerom.

V minulej sezóne sa tímy stretli vo štvrťfinále Ligy majstrov. Boli to nezabudnuteľné zápasy.

To, čo prišlo na Santiágo Bernabéu, čakal iba málokto. “The Blues” viedli v 75. minúte zápasu rozdielom triedy 3:0. V 80. minúte však striedajúci Rodrygo poslal hlavičkou loptu do siete a išlo sa do predĺženia.

V ňom rozhodol gólom francúzsky ostrostrelec Benzema. Madrid tak postúpil po obrovskej dráme.

„Sme sklamaní, pretože sme urobili dve chyby. Najdôležitejším momentom zápasu bola naša chyba. V takýchto zápasoch potrebujete trochu šťastie a my sme ho nemali,“ hodnotil vtedy zápas Tuchel.