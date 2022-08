Domaniža bola proti Kataru blízko senzácie. Náš výkon ich prekvapil, vraví tréner

Milan Svoboda, tréner Domaniže: "Sme spokojní s výkonom, kým sme 40 minút nemuseli striedať, mali sme viaceré náznaky šancí. Súpera sme pustili možno do jednej či dvoch vyslovených šancí. Potom už hra išla dole po 40. minúte, keď sme už museli vzhľadom na tempo hry, ktoré Katar nastolil. Nehnevám sa na chalanov, že dostali dva góly, aj keď by také nemali dostávať. Musím vysloviť spokojnosť. Výsledok sme neriešili, riešili sme, aby sme potešili divákov. Najviac je, že nám tlieskali. Pre väčšinu je to životný zápas. Väčšina chalanov nehrala viac ako tretiu ligu. Všimol som si, že boli nervózni a prekvapení, nečakali, že mužstvo zo slovenskej piatej ligy vie hrať kvalitný futbal. Dupli na plyn a my sme museli striedať. Kondične sme neodišli."