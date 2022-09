Griezmann ako obeť barcelonskej klauzuly? Prezident Atlética to popiera

Viaceré médiá špekulujú, že za slabším herným vyťažením Griezmanna môže byť klauzula v dohode s FC Barcelona. Griezmann v roku 2019 prestúpil z Atlética na barcelonský Camp Nou, no v Katalánsku nenaplnil očakávania a koncom vlaňajšieho leta zamieril do Atlética na dvojročné hosťovanie.

Hráč má s Barcelonou zmluvu do konca budúcej sezóny 2023/2024.

Kouč Atlética Simeone minulý týždeň na otázku o Griezmannovej záhadnej úlohe v mužstve dosť záhadne odpovedal, že tréner je „mužom klubu a vždy ním bude“.

Prezident klubu Enrique Cerezo v stredu v rozhovoroch pre viaceré španielske športové médiá opakovane poprel, že by Simeonemu dával príkazy. „Antoine Griezmann je hráčom Atlética Madrid a máme trénerov, ktorí ho pošlú do hry, keď si myslia, že je to vhodné, nič viac v tom nie je,“ povedal Cerezo pre televíziu Movistar Plus.

Samotný Griezmann tvrdí, že by chcel hrávať viac, no zároveň dodal, že o tom nerozhoduje. „Situácia je taká, aká je. Nemám to v rukách ja. Samozrejme, že chcem viac minút, ale počas porcie, ktorú dostanem, sa vždy snažím odovzdať maximum. Som tu šťastný a chcem dať tomuto klubu toľko, koľko vládzem,“ skonštatoval Griezmann.