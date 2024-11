Chelsea privíta súpera Ružomberka, Mladá Boleslav chce uchmatnúť prvé body

"The Blues" zvíťazili v predošlom zápase KL na pôde gréckeho Panathinaikos Atény hladko 4:1 aj vďaka dvom presným zásahom Joaa Felixa. FC Noah v doterajšom priebehu súťaže získal tri body, naposledy prehral na ihrisku Rapidu Viedeň 0:1.

Účastník anglickej Premier League si po 2. kole drží stopercentnú bilanciu a vedúce postavenie v tabuľke bude chcieť potvrdiť aj proti tímu, ktorý v play off vyradil MFK Ružomberok (3:0, 1:3).

FK Mladá Boleslav zavíta na pôdu Vitorie Guimaraes, ktorá vyťažila z úvodných dvoch súbojov takisto šesť bodov. Český zástupca zatiaľ čaká na prvé body a prvý gól v ligovej fáze, naposledy pred domácimi fanúšikmi podľahol švajčiarskemu Luganu 0:1.

"Bude to ťažký súper, má veľké individuality a určite budú jeho hráči silní na lopte. Vieme, čo nás čaká a musíme sa dobre pripraviť. Chcelo by to uchmatnúť nejaký bod," povedal pre klubový web útočník Vojtěch Stránský.

V drese Mladej Boleslavi by sa mal predstaviť aj slovenský legionár Martin Králik, jeho krajan Andrej Kadlec neodletel do Portugalska zo zdravotných dôvodov.