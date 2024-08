Trnava sa nechce uspokojiť s náskokom. Ružomberok cíti šancu na postup

Zo zranení sa doliečujú aj nováčikovia Miloš Kratochvíl a Vojtěch Kubista, ktorí už síce nastúpili v závere prvého duelu, no podľa trnavského kouča to ešte "nie je ono".

Pred odvetou dúfal, že tímu pomôže víkendová pauza v Niké lige, kde si "andeli" odložili zápas s Komárnom.

"Odložili sme si kolo a všetko sme stavili na to, aby sme sa skúsili dostať do play off konferenčnej ligy. Verím, že si odpočinieme a hráči sa do toho dostanú. Je tam však veľmi cítiť, že majú fyzický výpadok. Budeme musieť dobre premyslieť, ako postaviť zostavu.

Bude to ťažký zápas, určite tam bude okolo 30.000 fanúšikov, ale verím, že to nejako zvládneme," uviedol Gašparík na oficiálnom klubovom kanáli na platforme YouTube.

V prípade postupu do play off sa Spartak stretne so zdolaným mužstvom zo súboja 3. predkola Európskej ligy medzi nórskym FK Molde a belgickým Cercle Bruggy.

Trnavčanov prišlo doma podporiť 13.000 divákov a hráči neraz opakujú, aká dôležitá je podpora z tribún. Na štadióne v Krakove sa jej určite nedočkajú, keďže fanúšikovia Spartaka odmietli vycestovať a klub nežiadal od Wisly vstupenky do sektora hostí.

Dôvodom je neakceptovanie dohody európskych fanklubov o tom, že zbrane na štadión nepatria.