Ostrý štart Calzonu na lavičke Neapolu, v osemfinále Ligy majstrov vyzve španielskeho giganta

Taliansky šampión v kádri so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom privíta v úvodnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov FC Barcelona.

Slovenský futbalový zväz (SFZ), s ktorým sa minulý týždeň dohodol na zmluve minimálne do roku 2025, mu za vopred stanovených podmienok povolil pôsobenie v SSC do konca prebiehajúcej klubovej sezóny.

"Je bolestivé vyhodiť rodinného priateľa ako je Mazzarri. Poďakoval som mu za to, že prišiel vo chvíli ťažkostí, ale musíme byť schopní dať niečo viac Neapolu a jeho fanúšikom.

Teraz sa o to pokúsi Calzona, ktorý tu pracoval so Sarrim a potom so Spallettim a ktorý pozná 80 percent našich hráčov.

Treba mu dať priestor. Čas ukáže, či to bola správna voľba," uviedol prezident klubu Aurelio De Laurentiis v rozhovore pre Sky Sport Italia.