Manchester United čaká ostrovné derby. Slavia vycestuje na grécku pôdu, Plzeň hostí Brusel

BRATISLAVA. Futbalisti Lazia Rím chcú vo štvrtkovom dueli 7. kola Európskej ligy proti Realu Sociedad San Sebastian potvrdiť pozíciu tabuľkového lídra a zabezpečiť si priamy postup do osemfinále.

"Verím, že sa rýchlo otrasieme z ligovej prehry s Brightonom a proti Rangers potešíme našich fanúšikov ziskom troch bodov," uviedol tréner United Ruben Amorim.

Slavia Praha v kádri so slovenským reprezentantom Ivanom Schranzom sa predstaví na pôde gréckeho PAOK Solún.

"Zošívaní" figurujú v tabuľke so štyrmi bodmi až na 29. mieste, víťazstvom by si výrazne vylepšili pozíciu v boji o play off.

V záverečnom prípravnom stretnutí na sústredení v Marbelle zdolali Philadelphiu Union 1:0 gólom Mojmíra Chytila.

"Dúfam, že to bude pre nás správne povzbudenie pred dôležitým duelom v Grécku," zaželal si tréner Slavie Jindřich Trpišovský.