Neapol s Lobotkom so šancou postúpiť, Manchester United má nôž na krku

BRATISLAVA. Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom si môžu v stredu zaistiť postup do osemfinále Ligy majstrov.

V najprestížnejšej európskej klubovej súťaže sa mu to podarilo aj minulý rok, vo štvrťfinále vypadol s AC Miláno.

Ten nahradil na lavičke Rudiho Garciu, ktorý skončil po nevydarenom štarte do novej sezóny. Mazzari po zápase uviedol, že je to len začiatok.

Tabuľka skupiny C

"Je to úžasný úspech. Máme 12 bodov a s istotou sme na čele skupiny. Je to veľmi dôležité, pretože to bol náš cieľ," uviedol po postupe tréner bavorského tímu Thomas Tuchel.

Domáci Thomas Müller má na svojom konte 149 zápasov v európskych pohárových súťažiach a v prípade, že proti Kodani nastúpi, stane sa 19. hráčom v histórii, ktorý dosiahne 150 duelov. Zároveň bude len druhý v drese Bayernu po stredopoliarovi Tonim Kroosovi.

Kodaň počas víkendu prekvapujúco prehrala na pôde Viborgu 1:2. Vavro hral za hostí od 70. minúty.

Slovenský obranca bol však vo všetkých štyroch dueloch dánskeho šampióna v LM v základnej zostave a v troch odohral plnú minutáž.