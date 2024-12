Mladá Boleslav pomýšľa na ďalšie víťazstvo, formu chce úkazať aj proti Poliakom

V EKL mieri za priamym postupom do osemfinále, ideálne z prvého miesta. Potvrdila to aj víťazstvom 2:0 na trávniku Heidenheimu v predošlom stretnutí.

"V tom zápase sme mohli hrať aj lepšie. Boli tam momenty, v ktorých sme mali šťastie. Vieme, aké výsledky máme za sebou, no do každého zápasu ideme naplno a tak to bude aj vo štvrtok," poznamenal útočník Jadon Sancho.

Okrem Chelsea a Legie Varšava sú v EKL bez prehry aj Jagiellonia Bialystok, SK Rapid a Guimaraes.

Jagiellonia sa predstaví na ihrisku BK Mladá Boleslav, ktorá dosiahla po troch prehrách cenné víťazstvo, keď zdolala Betis 2:1.

Z nej sa Boleslav odrazila do troch víťazstiev v domácej súťaži, v ktorých neinkasovala ani raz. V nedeľu zvíťazila v Českých Budějoviciach 4:0 aj zásluhou hetriku stredopoliara Mareka Matějovského, ktorý sa stal vo veku 42 let a 354 dní najstarším trojgólovým strelcom v najvyššej českej súťaži.

O prvé body sa vo štvrtok pokúsia vo vzájomnom zápase Dinamo Minsk a Larne. Sú to jediné dva tímy s nulou na bodovom konte a podobné je aj ich skóre - obaja dali po dva góly a inkasovali deväť, resp. desať. Duel sa uskutoční v azerbajdžanskom meste Sumqayit.