V skupinách prvýkrát v histórii dva tímy zo Slovenska, celkovo z 28 krajín

"Píšeme históriu, no ešte sme neskončili," poznamenal tréner Magne Hoseth.

V skupinovej fáze EKL má zastúpenie 28 krajín, k nováčikom bude patriť srbský tím Čukarički: "Už sa neviem dočkať týchto zápasov. Budú to pre nás veľké výzvy a my sa na ne musíme pozerať s rešpektom, no pozitívne," uviedol tréner Igor Matič.

K favoritom EKL bude patriť Aston Villa, ktorú povedie tréner Unai Emery. Jeho vizitku zdobia tri tituly v Európskej ligy so Sevillou a jeden s Villarrealom.