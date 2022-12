Od Malajzie po Nigériu, cez reprezentantov po Sláviu či Spartu. Príďte na Štefanský pohár

ČADCA. Ak by si Stanislav Lobotka sebou-preslávenú formulku „this is my sen“ neminul v Ajaxe, možno by ju o dva roky neskôr použil v Čadci.

Na tom istom mieste, kde si Martin Škrtel soškou pre naj hráča krátil dni do odletu smer Liverpool a Marek Hamšík dotiahol neskoršieho semifinalistu z majstrovstiev sveta v Južnej Afrike a švagra Waltera Gargana.

Hviezdny Uruguajčan sa vrátil už o rok, Hamšík pred tromi, s vlastným vínom i brankárskymi rukavicami, dokazoval futbalové majstrovstvo (veľmi) netradične medzi žrďami.