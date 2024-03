ONLINE: FK Pohronie - FK Humenné dnes (18. kolo, II. liga, LIVE)

Futbalistom Pohronia patrí po jesennej časti 9.priečka tabuľky so ziskom 22 bodov. Aj preto došlo v Žiari k početným zmenám, ešte v závere jesene sa udiala trénerská výmena, Rastislava Urgelu vymenila dvojica Norbert Guľa – Vladimír Cifranič. Čo sa týka zmien v kádri, z tímu odišla brankárska jednotka Ivan Rehák, ktorý sa vrátil do Podbrezovej, ktorú posilnili aj ďalší gólman Lukáš Domaniský a útočník Andy Masaryk. Okrem toho Samuel Urgela zamieril do Petržalky, Dávid Ovšonka do Komárna, Patrik Prikryl do Zvolena a Dmytro Laktionov do Liptovského Mikuláša. Na druhej strane do kádra pribudli Dominik Straňák, Ousman Kujabi,Yusupha Kambi, Lamin Sambou, Filip Tatar, Oleksandr Lovyniuk a Matej Jurička. V generálke na súťaž remizovalo Pohronie proti Podkoniciam (1:1), okrem toho v priebehu prípravy zdolalo Galantu, nestačilo na Banskú Bystricu, Sereď a Petržalku, pričom proti Kalinovu sa zrodil nerozhodný výsledok.



Humenčanom patrí po jeseni 8. priečka tabuľky so ziskom 25 bodov. V zime u nich veľké zmeny nenastali, Song odišiel na hosťovanie do Trebišova, Kapur zaujal české ligové Teplice, pričom z klubu sa porúčal aj ďalší útočník Skiba, v Humennom už nebude pokračovať ani brankár Vasilco. Na druhej strane ale mužstvo vystúžil gólman Filip Baláž, posilami sú aj český krídelník Libor Bastl a útočník Matej Franko z Karvinej. Zaujímavé je, že Humenčania počas jesene zaznamenali 28 gólov, teda rovnako ako hráči Pohronia. Humennému vyšiel najmä záver jesene, z posledných 10 zápasov prehralo len dva. V príprave Humenčania podľahli Michalovciam, poradili si s treťoligistami ako Stropkov, Snina, resp. v generálke Svidník, pričom proti Trebišovu si pripísali remízu.



Prvý vzájomný zápas v tomto ročníku priniesol humenskú výhru 1:0.