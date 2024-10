Maslovci proti sebe. Klub s rozprávkovým príbehom takmer vyradil obhajcu

„Lopta zastala v blate a nejako to tam dokopli. Škoda, mohlo to byť ešte krajšie.

Naša firma sa zaoberá stavebníctvom, vzduchotechnikou, výrobou ocele a máme tiež športový a IT obchod. Zamestnávame a spolupracujeme s približne 150 ľuďmi. Veľkým sponzorom je obec Podkonice, bez jej podpory by sme nemohli fungovať.

Povedali sme si, že výraznejšie vstúpime do klubu a pokúsime sa ho dostať na vyššiu úroveň. Každý rok sme postupovali a dopĺňali káder. Keď sme hrali prvú triedu, káder sme mali na piatu ligu. Keď sme hrali piatu, postavili sme mužstvo na štvrtú. Až sme sa dostali do tretej ligy,“ prezradil Branislav Slobodník, hlavný sponzor klubu a inak bývalý brankár.

Hráči pracujú

Všetci hráči treťoligových Podkoníc sú poloprofesionáli, ktorí majú popri futbale civilné zamestnanie.

„Niektorých zamestnávam aj ja. Čo sa týka odmien, je to ich súkromná záležitosť. Vedia si však vďaka futbalu prilepšiť k výplate. Môžem prezradiť, že nikto u nás nezarába štvorcifernú sumu. Sme malý klub, ktorý sa hrá na svojom piesočku. Skáčeme do výšky, na akú máme,“ prezradil Slobodník.

Podkonice sú aktuálne na treťom mieste v tretej lige. Druhú ligu hrali v minulosti dediny ako Ličartovce, Borčice, Báč, kde to však s futbalom skončilo neslávne.

„Toto je náš strop, na druhú ligu nemáme areál. My chceme byť stabilným hráčom v tretej lige, ak to dovolí finančná situácia. Ak by nás niekto „zdravo nahneval“, išli by sme do piatej ligy…,“ dodal.