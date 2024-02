Bolo to vydreté víťazstvo, vravel strelec prvého gólu. Podbrezová boj o prvú šestku nevzdáva

Sú to dôležité body, každý jeden musíme teraz do tabuľky zbierať. Je to tam nabité v boji o prvú šestku, preto sme radi za tieto body. Bolo to vydreté víťazstvo.

Hra nebola ideálna, často sme stáli, nebolo komu prihrať a to sa potom ťažko hrá, keď nemáte rozbehy. Avšak zvládli sme to, ubojovali, súpera sme prakticky do ničoho vážneho nepustili, aj keď tam mal nejaké výpady, no pokryli sme si to.

Škoda tej našej nepremenenej penalty, tým sme ich trošku nakopli, takisto ich premenenej penalty, ale ustáli sme to v závere, za čo sme radi," uviedol autor prvého podbrezovského gólu proti Michalovciam René Paraj.