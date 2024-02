Podbrezovčania viedli už od druhej minúty, Michalovce skórovali už neskoro

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Nie je to pekná výhra, ale zaslúžená. Bol badateľný tlak z prvého jarného zápasu. Boli sme kŕčovití, ale na ihrisku nebezpečnejším mužstvom. Súper hrá o holý život, urobil veľa zmien v zostave, sú to teda pre nás dôležité tri body. Verím, že výhra nás upokojí. Musíme ešte získať presnosť a kontrolu nad hrou, ak chceme byť dlhodobejšie úspešní. Potešilo ma, že sme sa popasovali s osobnými súbojmi v defenzíve, bola to aj úloha pre zimnú prípravu a urobili sme v tomto smere pokrok. Dôležité boli tri body a som rád, že sme ich získali.“

Peter Struhár, tréner Michaloviec: "Nevyšiel nám začiatok zápasu. Urobili sme individuálnu chybu a dostali tak rýchly gól. Zámer a plán do zápasu sa tým pádom zmenil. Chceli sme hrať do rýchleho útoku, čo sa nám v prvom polčase začalo dariť až po polhodine. Potom sme začali byť nebezpeční. Domáci chceli hrať útoky stredom, kde to majú nacvičené, ale nemalo by sa nám stávať, že v čase keď sa dostávame do zápasu, tak súperovi darujeme ďalší gól z rýchlej kontry po odkope. Musím pochváliť tím za reakciu, keď brankár chytil penaltu, čo nám dodalo energiu a do posledných minút sme sa bili o jeden bod. Škoda, že nám chýbala agresivita v pokutovom území. Za ten koniec zápasu by sme chceli bod, boli sme k nemu blízko.“