Magickú 300-ku vymenil za trénerskú výzvu. Čögley na koniec myslel už dlhšie

"Tak to teda nie, veď ešte donedávna som hral. V hlave som sa síce už chystal na trénerstvo, ale nemyslel som si, že budem mať takýto významný začiatok. Verím, že Maťo vo mne niečo vidí. Je to profesionál a som si istý, že by si ma nevybral len na základe vzťahov.

Pokiaľ by som bol mladší, možno by som uvažoval inak, ale mám už 34 rokov, čo veľké som ešte mohol vo futbale dosiahnuť? Zrejme nič. Otvorili sa mi nové dvere a miestnosti za nimi chcem naplno prebádať," skonštatoval Čögley.

Posledné zápasy som hral už len s pomocou liekov na bolesť a netrénoval som na sto percent, mal som veľké bolesti. Bol by som hlúpy, ak by som v tejto situácii a pri takejto ponuke nepresedlal na trénerstvo.

"Pred posledným zápasom jesene v Trnave som zistil, že mám na konte 298 zápasov. Ak by ich bolo 299, tréner Juraj Jarábek by ma tam na posledné minúty vypustil. Vzhľadom na okolnosti, číslo 298 a moje problémy s kolenami to však nemalo význam. Predstavte si, že vybehnem na 299. zápas, zraním sa a všetko by padlo.

Do Saudskej Arábie som musel ísť zdravý. A ktovie, možno sa v budúcnosti ešte vo Fortuna lige nájde klub, ktorý mi dožičí dva štarty. Ale o to nejde, veď je to len číslo. Vážim si každý jeden štart a každú zmluvu, ktorú mi moje dnes už bývalé kluby dali," myslí si bývalý slovenský reprezentant do 20 rokov.