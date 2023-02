City zdolalo Aston Villu, no prišlo o Haalanda. Jubilejný zápas pre De Geu

Za stavu 3:0 sme nechceli riskovať. Uvidíme, ako na tom bude, jeho stav zhodnotíme v ďalších dňoch," uviedol podľa AFP tréner obhajcu titulu Pep Guardiola.

Zatiaľ nie je známe, či nórsky útočník bude môcť nastúpiť v šlágri proti Arsenalu. "Ak nebude môcť hrať, dostane šancu niekto iný. Veríme, že bude pripravený, uvidíme," dodal španielsky kouč.

Arsenal viedol ligu od augusta, no v stredu môže po dlhých mesiacoch o vedúcu priečku prísť. "Citizens" by sa v prípade víťazstva na Emirates Stadium dostali zásluhou lepšieho skóre na čelo. "Dôležitá bude až konečná tabuľka, keď sa odohrajú všetky zápasy.

No pôjdeme do Londýna so snahou zvíťaziť. Ak jeden tím získal v prvej polovici sezóny 50 bodov, je to preto, že hrá výborne. Manko sme v nedeľu skresali, lebo sme podali skutočne dobrý výkon. V ňom musíme pokračovať," povedal Guardiola.

Rashford potvrdil skvelú formu

Uspel aj druhý manchesterský klub, hráči United si upevnili tretie miesto vďaka triumfu 2:0 na ihrisku Leedsu.

Favorit udrel v záverečnej desaťminútovke, o góly sa postarali Marcus Rashford a striedajúci Alejandro Garnacho. Oba tímy sa stretli aj pred štyrmi dňami v dohrávke 8. kola, na Old Trafford sa vtedy zrodila remíza 2:2.

Rashford potvrdil skvelú streleckú formu. Dal už svoj 21. gól v sezóne, dvanásty v Premier League. V uplynulých 15 zápasoch vo všetkých súťažiach skóroval 13-krát.

Anglický reprezentačný útočník ťahá United nahor, jeho tím stráca na City už len dva body, odohral však o zápas viac ako mestský rival. "Marcus je určite jeden z najlepších hráčov v Európe," vyjadril sa na adresu svojho zverenca tréner "červených diablov" Erik ten Hag.

"Má potrebné zručnosti, od prvého momentu, keď som prišiel do klubu, ma presvedčil. Bol som skutočne nadšený, že som s ním mohol pracovať. Už vtedy som mal dojem, že môžem z neho vytiahnuť ešte viac.