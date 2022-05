S Ostravou sa nedohodol. Vráti sa Hapal po rokoch do Poľska?

Hapal, ktorý bol po odchode z lavičky slovenského národného mužstva v októbri 2020 bez angažmánu, nedávno rokoval o spolupráci s Baníkom Ostrava. Klub sa však napokon dohodol s Pavlom Vrbom.

V prípade, že by sa Hapal dohodol so Slaskom, vrátil by sa do Poľska po deviatich rokoch. V minulosti tam dva roky (2011-2013) viedol hráčov Zaglebie Lubin.