Na Slovensku hosťoval vo Svätom Jure. Teraz je hviezdou v poľskom Leicestri

Najskôr so Žilinou vyradil Olympiacos Pireus a v bráne so svojou typickou šiltovkou stál aj proti Fiorentine.

Aj preto sa rozhodol prikývnuť na ponuku Svätého Jura, ktorý v tom čase pôsobil až v tretej lige.

„Chcel som pravidelne chytať. Vôbec mi neprekážalo, že to bude v nižšej súťaži,“ pre Sportnet pred časom spomínal František Plach, dnes gólman poľského klubu Piast Gliwice.

Vo Svätom Jure trénoval len v piatok a v sobotu hral zápasy. Inak sa cez týždeň zdržiaval v Žiline, kde pracoval na svojom výkonnostnom raste.

„Svätý Jur som bral ako prechod do väčšieho futbalu. Stále som veril, že môžem byť profesionálom. Ak by som mal myšlienku, že to budem robiť len popri niečom, asi by som sa nedostal tak ďaleko,“ dodal s úsmevom.