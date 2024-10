Veľkolepý návrat domov. Strelil päť gólov a v 35. minúte sa nechal vystriedať

Tímu z ostrova Naxos, odkiaľ pochádza aj samotný 33-ročný zadák, pomohol k víťazstvu nad Marpissaikosom 12:1 až piatimi gólmi, a to neodohral ani polčas.

BRATISLAVA. Bývalý obranca talianskeho futbalového klubu AS Rím Kostas Manolas prežil skvelý debut v drese gréckeho mužstva Pannaxiakos.

Manolas začínal s futbalom ako dieťa v Pannaxiakose a po 17 rokoch „na cestách“ sa doň nedávno vrátil. Počas kariéry hral za AEK Atény, Olympiakos Pireus, spomenutý AS Rím či SSC Neapol. V minulej sezóne si obliekal dres talianskej Salernitany.

S Pannaxiakosom podpísal zmluvu iba štyri dni pred duelom proti Marpissaikosu.

Štyridsaťdvanásobný grécky reprezentant si najlepšie meno spravil v rímskom AS. Azda najvýraznejší okamih jeho kariéry prišiel vo štvrťfinále Ligy majstrov 2017/2018, keď v zápase proti FC Barcelona hlavičkou zabezpečil postup AS Rím do semifinále.