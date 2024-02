Paríž čelí v osemfinále Realu Sociedad: Isto nám nič nedá zadarmo, myslí si Enrique

"Ak by šlo o nejaké finále, mohol by hrať. Keďže to však finále nebolo, nemalo zmysel riskovať," uviedol španielsky kouč.

Kylian Mbappé má s PSG zmluvu len do konca aktuálnej sezóny a silnejú hlasy, že v lete odíde zadarmo do španielskeho Realu Madrid.

Tréner Enrique vylúčil, že stredajší duel v Parku Princov by mohol byť pre Mbappého posledný domáci v LM na parížskej domácej vo farbách klubu, ak by jeho zverenci nepostúpili do štvrťfinále. "Možný posledný zápas? Nie. Takto to necítim," uviedol Enrique.

V domácej Ligue 1 sú Parížania na čele s jedenásťbodovým náskokom pred OGC Nice, San Sebastiánu patrí v La Lige až 7. pozícia.

Keďže hráči PSG nemajú doma výraznejšiu konkurenciu, práve ich účinkovanie v Lige majstrov bude meradlom kvality tohto tímu.

Parížania v predchádzajúcich rokoch minuli veľké sumy na príchody hviezd, no až päťkrát za sedem sezón vypadli v LM už v osemfinále.