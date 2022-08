ONLINE: Olympiakos Pireus - ŠK Slovan Bratislava (Európska liga, dnes)

Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 3. predkola Európskej ligy, v ktorom futbalisti Olympiakosu F.C. hostia tím ŠK Slovan Bratislava. Stretnutie sa začína o 21:00.



Slovan i Olympiakos pôjdu do dvojzápasu s cieľom odčiniť neúspech v podobe vypadnutia v 2. predkole Ligy majstrov. Úspešnejší z dvojice si nezabezpečí len miestenku do play-off Európskej ligy, ale prakticky bude mať aj istotu skupinovej fázy Konferenčnej ligy.



Olympiakos neprešiel v dvojzápase cez Maccabi Haifa. Vonku remizoval 1:1, no doma vybuchol a prehral 0:4. Následne trénera Martinsa nahradil nový kouč Corberán, pre ktorého to bude premiéra na lavičke gréckeho tímu. Liga sa v Grécku ešte nezačala, no Olympiakos odohral až osem prípravných duelov, v ktorých zaznamenal dve výhry, dve remízy a štyri prehry.



Slovan vypadol s maďarským Ferencvárošom, vonku síce zvíťazil 2:1, ale doma mu podľahol 1:4. Belasí v uplynulom ligovom zápase zdolali Michalovce 4:2, avšak po polčase prehrávali už 0:2. V druhom dejstve skórovali Barseghjan, Green, Agbo, štvrtý gól bol vlastný.