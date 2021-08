Sklamanie neskrývali hráči ani tréner. Pred odvetou sa nevzdávajú

PIREUS. Olympiakos Pireus potvrdil úlohu favorita a v úvodnom zápase play off Európskej ligy zvíťazil nad Slovanom Bratislava rozdielom triedy 3:0. Na domácom štadióne Karaiskakis sa presadil trikrát po štandardných situáciách a do odvety, ktorá je na programe na budúci štvrtok o 20.45 h na Tehelnom poli, si prinesie pohodlný náskok. Hostia si priali z prvého stretnutia vyťažiť viac, no pred domácim duelom sa nevzdávajú a pokúsia sa ešte zabojovať o postup. Aj keď sa im to nepodarí, majú istotu účasti v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy.

Rozhodli štandardné situácie Domáci mali počas celého zápasu výraznú hernú (držanie lopty 63 percent) i streleckú prevahu, keď vyslali 17 striel, z toho sedem na bránku súpera. Slovan vystrelil len raz a mimo tri žrde. "Vyhralo lepšie mužstvo. My sme ako-tak držali krok do prvého gólu. Pripravili sme sa na Valbuenu a jeho štandardné situácie, no dostali sme z nich tri góly. Dvakrát sme prehrali súboj na prvej žrdi a dali sme si vlastný gól.

Zo šancí, ktoré Olympiakos mal, sme neinkasovali, najmä v prvom polčase nás podržal Adrián Chovan. Trikrát sme však inkasovali z odrazených či tečovaných lôpt a po prehratých súbojoch, ktoré sme nedohrávali tak ako predtým. Boli sme málo nebezpeční, nemali sme priamu strelu. Olympiakos bol lepší a treba mu zagratulovať. Musíme sa pripraviť na odvetu, aby sme dôstojne odohrali domáci zápas pred vlastnými fanúšikmi," povedal tréner Vladimír Weiss st., ktorý nebol s výkonom svojich zverencov spokojný.

Chovan: Možno sme si zaslúžili menšiu prehru Ak-tak ho mohol potešiť aspoň výkon brankára. Chovan totiž v prvom polčase predviedol niekoľko dobrých zákrokov a držal Slovan v hre. "Dostali sme tri góly zo štandardných situácií, čo je obrovská škoda. Nemalo by sa nám to stávať, musíme si pozrieť, kde sme urobili chyby. Z tohto pohľadu sme si možno zaslúžili menšiu prehru, keďže sme neinkasovali priamo z hry.

Olympiakos však ukázal svoju vysokú kvalitu, po góle na 3:0 umne rozkúskoval hru a kontroloval zápas až do konca. Musíme sa poučiť z toho, čo sa dnes stalo. V odvete sa chceme ešte pobiť o našu šancu a určite sa nevzdávame. Som v bráne na to, aby som pomohol chalanom, snažil som sa vydať maximum a verím, že sa odrazím od zákrokov, ktoré som mal najmä v prvom polčase," povedal Chovan pre oficiálny web klubu.

Abena: Nič nevzdávame Sklamanie po zápase netajil ani stopér Myenty Abena, podľa ktorého rozhodli individuálne kvality v 37. tíme rebríčka Európskej futbalovej únie (UEFA): "Je to nepríjemný výsledok, sme sklamaní. Vedeli sme, že to tu bude ťažké, a také to aj bolo. Olympiakos výborne držal loptu, ukázal veľkú individuálnu kvalitu.