Keď vytiahol červenú, nastalo hrobové ticho. Rozlúčil sa dlhoročný delegát

Stále je členom výkonného výboru Oblastného futbalového zväzu Rimavská Sobota, no v ďalšom volebnom období už neplánuje kandidovať. Futbalu obetoval veľa času a energie, no vďaka nemu získal aj množstvo priateľov.

V tom čase sa registračné preukazy vypisovali atramentovým perom, takže nebolo až také zložité niečo v nich prepísať. „Svojvoľne sme sa ostaršili a už v 15-16 rokoch sme hrali aj za mužov,“ hovoril so šibalským úsmevom.

Keď študoval na strednej škole, učiteľ telocviku Pavol Urban ho chcel dostať do Jesenského. „Nejakým nedopatrením som mal dve registračky, jednu v Petrovciach, druhú v Hosticiach. Hovoril som Pali bácsimu, neposielajte oba do Rimavskej Soboty, bude z toho problém. On však tvrdil, že všetko bude v poriadku. No určite. Dostal som oficiálny list, že na rok ma suspendovali. Na oblastnom zväze sa však dalo zariadiť, aby mi spravili duplikát a mohol som hrať za Petrovce,“ pripomínal dávnu historku obľúbený Géza bácsi.