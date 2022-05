Trénerské rošády sa rozbehli. Liptáci lovili v Skalici, tá má ligovú náhradu

Marek Petruš sa rozhodol prijať ponuku rodného Prešova, ktorý by sa časom rád vrátil na niekdajšie pozície a aktuálne sa usiluje o postup do druhej ligy.

„Po tom, čo nás na vlastnú žiadosť opustil Marek Petruš, našlo vedenie klubu adekvátnu náhradu v podobe trénera, ktorý v minulosti v našom klube už pôsobil a má skúsenosti aj s najvyššou slovenskou súťažou,“ predstavil klub Kostelníka na facebooku.

„Zmenilo sa to tu nie trošku, ale poriadne. Vidno, že to tu dýcha tou správnou futbalovou atmosférou. Zmodernizovaný štadión vyzerá skvelo, aj keď viem, že na Fortuna ligu nespĺňa podmienky. Ale verím, že v blízkej budúcnosti sa aj to podarí,“ skonštatoval Kostelník pre MY Liptov.