Nottingham prišiel s bizarným tvrdením. VAR údajne riadi fanúšik konkurenta

"Dôrazne sa zasadzujeme o to, aby široká futbalová komunita a priaznivci mali prístup k zvukovým záznamom a prepisom v záujme úplnej transparentnosti, čím sa zabezpečí zachovanie integrity nášho športu," citoval vyhlásenie Nottinghamu portál The Athletic.

Anglická futbalová asociácia (FA) medzitým potvrdila, že vyšetruje pozápasový príspevok Nottinghamu na sociálnej sieti. Jeho znenie je naďalej na oficiálnom profile klubu a má viac ako 42 miliónov zobrazení.

Najali si Clattenburga

Nottingham sa v prebiehajúcej sezóne sťažoval na rozhodnutia rozhodcov viackrát. Dokonca si najal bývalého ligového arbitra Marka Clattenburga na pozíciu konzultanta. Clattenburg kontroluje jednotlivé rozhodnutia a zodpovedá sa majiteľovi klubu Grékovi Evangelosovi Marinakisovi.

Vo svojom stĺpčeku pre britský denník Daily Mail Clattenburg v pondelok napísal, že Forest musel v tejto sezóne zniesť niekoľko nehoráznych rozhodnutí.

"Bol to hetrik rozhodcovského tímu, nanešťastie pre Nottingham, pokračovanie nespravodlivého trendu, ktorý brzdí ich boj o zotrvanie v súťaži," uviedol Clattenburg.

Moderátor britskej televízie Sky Sports a bývalý obranca Liverpoolu či národného tímu Jamie Carragher podľa agentúry AP tvrdí, že Nottingham zašiel priďaleko.

"To, čo som práve čítal na sociálnych sieťach, to je ako fanúšik v krčme. Je to od Forestu trápne. Chápem frustráciu, ale ten nezmysel, že asistent VAR-u je fanúšik Lutonu, do toho sa nemôžu miešať. Ako futbalový klub musíte ukázať trochu úrovne."