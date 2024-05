Ostane Salah v Liverpoole? Klopp prehovoril o ich konflikte

Klopp a Salah sa dostali do konfrontácie pri postrannej čiare. Keď bol Salah po zápase požiadaný, aby sa vyjadril k incidentu, egyptský reprezentant uviedol:

Kouč Liverpoolu sa dostal s egyptským futbalistom do roztržky minulý týždeň, k incidentu došlo pred nástupom 31-ročného útočníka na trávnik v sobotnom dueli Premier League proti West Hamu (2:2).

"Ak prehovorím dnes, bude požiar." O týždeň neskôr Klopp povedal: "Nie je žiadny problém. Keby sme sa nepoznali tak dlho, neviem, ako by sme to riešili, ale poznáme sa tak dlho a rešpektujeme sa až príliš, že to naozaj nie je nič vážne."