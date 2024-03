Hašek sa vrátil na lavičku Česka víťazne. Stále máme na čom pracovať, zhodnotil

Česi sa tak v príprave na ME 2024 naladili dobre, hoci s výkonom svojich zverencov nebol Hašek stopercentne spokojný.

Šesťdesiatročný Hašek sa k mužstvu vrátil po 15 rokoch. "Vždy je lepšie vyhrať ako prehrať. Predovšetkým som rád, že bolo na chlapcoch vidno, že chcú makať a nič nevypustiť. Výsledok je dobrý, no čo sa týka hry, stále máme na čom pracovať," zhodnotil duel český tréner podľa webu aktualne.cz.

Domáci sa v Osle dostali do vedenia, keď sa v 20. minúte presadil Oscar Bobb. Ešte do prestávky však vyrovnal zblízka hlavičkou David Zima, obranca Slavie Praha v národnom tíme skóroval prvýkrát.

"Šiel som dopredu trochu naslepo, no vedeli sme, že súper zle pokrýva zadnú žrď. Keď som potom uvidel trajektóriu centra Tomáša Součka, vedel som, že gól dám," povedal Zima, ktorý sa v úvode roka vrátil do rodnej krajiny po pôsobení v FC Turín.

Nóri neprežívajú aktuálne zlatú éru, na ME sa nedostali, hoci majú v mužstve hviezdneho Erlinga Haalanda. Kanonier Manchestru City nastúpil aj proti Čechom a to na úvodných 75 minút, no nepresadil sa.