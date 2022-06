Neuspel v baráži o Bundesligu, teraz je v jeho hľadáčiku Bénes

HAMBURG. Slovenský futbalista László Bénes je v hľadáčiku nemeckého klubu Hamburg SV. Podľa športového riaditeľa Jonasa Boldta je to "viac ako len fáma".

Bénes je v súčasnosti hráč Borussie Mönchengladbach, no jeho príchod do Hamburgu je podľa viacerých nemeckých médií veľmi pravdepodobný.

Bénes nastúpil v sezóne 2021/2022 do 13 zápasov. V novom pôsobisku by mal nahradiť 29-ročného Sonnyho Kittela, ktorý mieri do zámorskej MLS.

Hamburg obsadil v uplynulej sezóne 2. bundesligy tretie miesto a postúpil do baráže. V nej neuspel proti Herthe Berlín po výsledkoch 1:0 a 0:2.