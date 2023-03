Aj Lobotka si zahrá vo štvrťfinále, Neapol nepripustil žiadnu drámu

Liga majstrov - odveta osemfinále

Dva góly strelil najlepší strelec Serie A Victor Osimhen a v 64. minúte mohol zaútočiť aj na hetrik, no penaltu prenechal Piotrovi Zielinskému.

Naopak, náskok domácich mohol prikrášliť Chviča Kvaracchelija, no jeho strely zblízka z 19. a 43. minúty chytil skúsený brankár Kevin Trapp.

Neapol mal náskok, a tak pod Vezuvom museli tvoriť najmä hostia. Veľmi im to však nešlo a v prvom polčase si vypracovali len jedinú pološancu, keď po rohovom kope hlavičkoval vedľa Rafael Borre.

Neapol kontroloval zápas aj po prestávke a v 53. minúte pridal poistku jeho najlepší kanonier opäť po prihrávke Politana.

Hostia si vypracovali prvú strelu na bránku až po hodine hry, no to už bolo neskoro na zdramatizovanie duelu. Navyše, chvíľu na to premenil penaltu Piotr Zelinski a upravil skóre duelu na konečných 3:0.

Neapol postúpil do štvrťfinále Ligy majstrov premiérovo vo svojej histórii.