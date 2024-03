Mal najlepšie čísla. Verím, že si ma reprezentační tréneri všimnú, dúfa

Som rád, že od trénera dostávam príležitosti. Keď som na ihrisku, môžem pomôcť. A teraz to vyšlo.

Extra si to k srdcu neberiem. Pretože tieto štatistiky veľmi nesledujem. Snažím sa v prvom rade hrať a podať čo najlepší výkon.

Dostali ste známku 8.1 a skončili ste na prvom mieste. Aký je to pocit?

Vždy to môže byť aj lepšie. Keby som bol dôraznejší, trafil do priestoru brány, mohol som dať jeden či dva góly navyše.

Prvý roh, ktorý smeroval na mňa som zakončil nepresne. Pri druhom si vravím, že mi to padne na hlavu a bolo to tak.

Spoluhráč na prednej žrdi predĺžil loptu a ja som len zakončil. Bol to azda najjednoduchší gól, aký som kedy dal. Jednoduchý, no za to veľmi potrebný.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Pardubice - Baník Ostrava