Príde do Žiliny veľkoklub? Mladíkov ťahá v Lige majstrov najlepší strelec A-tímu

"Ide o historický zápas MŠK Žilina," povedala na začiatku stredajšieho duelu proti Kajratu hlásateľka. Mladí Žilinčania sa totiž do druhého kola dostali premiérovo.

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina majú na dosah play off mládežníckej Ligy majstrov. V tomto ročníku ešte nezaváhali.

Výhra ho však tešila. "Je skvelé, že sme domáci zápas zvládli uhrať do víťazstva. Každú výhru v Lige majstrov si treba vážiť, každý triumf je tu cenný," zhodnotil Veselý.

Tréner uviedol, že tím má kvalitu, ale k odvete musí pristúpiť zodpovedne. "Sami sme si dokázali, že proti nim vieme hrať, vieme si vytvoriť šance. Avšak potrebujeme hrať ešte rýchlejšie. Je to náročný, ale hrateľný protivník," dodal.

"Je to výborný pocit. Aj v tomto zápase sme chceli doma vyhrať a pred odvetou si vytvoriť náskok. Síce sme napokon zvíťazili iba o jeden gól, čo sa nám vzhľadom na priebeh zápasu trochu máli, no aj tak sme veľmi vďační za dnešné víťazstvo," povedal Jambor po zápase proti Kajratu.

Žilinčania si pred odvetou proti Kajratu veria.

"Máme to vo svojich rukách, do Kazachstanu pôjdeme vyhrať, nebudeme brániť výsledok. Verím, že sa to podarí a Ligu majstrov si zahráme aj na jar," povedal vo videorozhovore ďalší úspešný strelec Dominik Šnajder.

Aký je formát súťaže?

V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí. Skupinová fáza má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, ale mimo skupín sa hrá aj majstrovská vetva.

Súčasťou majstrovskej vetvy sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v dvoch kolách bojujú o play off. V ňom sa stretnú už s tímami na druhom mieste skupinovej fázy.