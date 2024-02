Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní zápasu play-off UEFA Youth League, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov Borussie Dortmund. Zápas sa začína o 16:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Hráčom MŠK Žilina v kategórii do 19 rokov patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežne šieste miesto. Trénerom tímu je bývalý žilinský futbalista Ivan Belák. V tíme došlo počas zimy k jednej zmene, Samuel Šarudi do poľského tímu Legia Varšava. Najlepším strelcom v tíme mladých Šošonov je Marek Beňadik, ktorý má na svojom konte 7 gólov.



Žilina v aktuálnej edícii UEFA Youth League odohrala štyri zápasy. Cyperský Pafos vyradila po výhrach 1:0 vonku a 5:0 doma. Pražskú Spartu Žilina porazila po mimoriadne dramatickom priebehu. Žilinčania najskôr v Prahe remizovali 2:2, následne doma remizovali 4:4 a napokon v penaltovom rozstrele vyhrali 4:2.



Najstaršiu dorasteneckú kategóriu Dortmundu vedie dánsky tréner Mike Tullberg. Ten sa so svojimi zverencami v minulej sezóne dostal až do finále juniorskej Bundesligy, kde napokon v predĺžení podľahol Mainzu. Mimochodom, aj Mainz je stále súčasťou aktuálnej edície UEFA Youth League. V rámci play-off kola narazí na FC Barcelona.



V aktuálnom ročníku vedú mladí hráči Dortmundu západnú časť najvyššej juniorskej súťaže v Nemecku, keďže tá je rozdelená na tri časti. Vo svojej skupine dokázali triumfovať až 13-krát zo 14 zápasov a prehrali iba jediný raz. Neohrozene jej tak kraľujú s náskokom šiestich bodov pred Bayerom Leverkusen. Počas víkendu si poradili s tímom Alemannia Aachen tesne 1:0.



Čo sa týka mládežníckej Ligy majstrov, BVB obsadilo v rámci skupinovej fázy UEFA Youth League (kopírujúcej skupiny seniorskej Ligy majstrov) druhé miesto v skupine F. V šiestich zápasoch získali desať bodov za 3 výhry a 1 remízu s vyrovnaným skóre 9:9. Nad ich sily bol dvakrát víťaz skupiny – AC Miláno. V oboch stretnutiach si poradili s parížskym Saint-Germain a štyri body ukoristili aj od Newcastlu. Najlepším strelcom bol štvorgólový holandský hroťák Julian Rijkhoff.



Dvaja kľúčoví hráči však stihli žilinského súpera počas zimy opustiť. Útočník Julian Rijkhoff prestúpil do materského Ajaxu Amsterdam a stopér Hendry Blank do Salzburgu.



Play-off kolo mládežníckej Ligy majstrov povedú rozhodcovia z Estónska. Hlavným arbitrom bude Joonas Jaanovits, ktorému na čiarach budú asistovať Aron Härsing a Sander Saga. Štvrtým rozhodcom bude Slovák Michal Očenáš.