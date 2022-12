Doma hráme ako z veľkej futbalovej knihy, znie z mesta piva

Na ihriskách súperov získalo Hurbanovo v siedmich zápasoch majstrovstiev regiónu päť bodov, no strelilo iba šesť gólov.

V žičlivom „južanskom“ prostredí zvíťazili sedemkrát so skóre 25:2 a zakopli iba raz. V siedmom kole remizovali 1:1 s extreťoligovými Lednickými Rovňami.

Ako sú v jubilujúcom 100-ročnom klube spokojní s piatym miestom, prezradil Sportnetu tréner MŠK Hurbanovo ZDENKO KRŠTEŇANSKÝ (45), rodený Komárňan, ktorý odohral za žlto-modrých spolu tri sezóny a vyskúšal si aj prvú ligu v drese Dunajskej Stredy.

Vlani ste skončili na bronzovom stupienku, ako sa zmenila zreorganizovaná štvrtá liga?

V minulej sezóne bolo cieľom klubu skončiť medzi štyrmi postupujúcimi a mužstvu sa to podarilo. V tohtosezónnej štvrtoligovej súťaži sa zvýšila kvalita i vyspelosť súperov a hrá sa útočnejší futbal.

U väčšiny mužstiev prevažuje ofenzívna hra, čo priťahuje viac divákov. No a my máme o to väčšiu motiváciu pripravovať sa na zápasy dôkladnejšie a zodpovednejšie.