Paríž informoval o zranení Škriniara. Potvrdil sa najhorší scenár

"Nanešťastie, po zápase s Toulouse, lekári spravili Milanovi testy a zistili, že potrebuje operáciu. Pokiaľ ju nepodstúpi a my neuvidíme, ako to pôjde, nebudeme vedieť, ako dlho bude pauzovať. Je to škoda, ako vždy, keď sa nejaký hráč zraní. Je to zlá správa," povedal tréner PSG Luis Enrique v predvečer pohárového zápasu s Revelom zo šiestej ligy.

PSG čaká v druhej polovici sezóny okrem obhajoby titulu v Ligue 1 aj osemfinále Ligy majstrov, súperom St. Germain bude Real Sociedad.

Podľa agentúry AFP môže Škriniar vynechať oba duely so španielskym tímom (14. februára, 5. marca) a mal by pauzovať niekoľko týždňov.