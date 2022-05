V Juventuse budú končiť legendy, tréner si za náhradu vybral Škriniara

Skúsený Chiellini, ktorý v auguste oslávi 38. narodeniny, sa o mesiac plánuje rozlúčiť s talianskou reprezentáciou. Kontrakt v Juventuse mu platí do 30. júna 2023, no stále je otázne, či bude súčasťou kádra i v budúcej sezóne 2022/2023.

Funkcionári Juventusu preto v ostatných týždňoch sledovali niekoľkých vhodných obrancov.

Azda najviac si všímali nemeckého reprezentanta Antonia Rüdigera, ktorému po sezóne skončí zmluva v anglickom FC Chelsea, no ten sa s najväčšou pravdepodobnosťou presunie do španielskeho Realu Madrid.

Turínčania sa tak začali obzerať inde a podľa Tuttosportu má tréner Juventusu Allegri na svojom zozname dosť vysoko práve najlepšieho slovenského futbalistu.



„Dohodnúť sa s Interom by mohlo byť ťažké, ale nie nemožné,“ píše Tuttosport a dodáva, že Škriniarovmu prípadnému transferu do Turína by mohlo pomôcť nepredĺženie zmluvy v Interi Miláno. Súčasný kontrakt 27-ročného Slováka platí do konca budúcej sezóny.