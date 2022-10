K obratu zavelil Jendrišek, Liptáci sa dočkali prvej výhry v sezóne

Fortuna liga - 13. kolo

MICHALOVCE. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš zvíťazili v sobotnom zápase 13. kola Fortuna ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 2:1.

V stretnutí prehrávali po góle domáceho stredopoliara Peňu, no v druhom polčase otočili skóre. V 60. minúte vyrovnal Erik Jendrišek a o sedem minút neskôr Adam Gaži svojím prvým gólom v drese Liptákov rozhodol o výhre.

Pre Liptovský Mikuláš to bolo prvé víťazstvo po troch prehrách, no naďalej je so 7 bodmi na poslednom 12. mieste tabuľky. Michalovce figurujú na 10. priečke.